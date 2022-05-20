Gül Masalı ilk tanıtımı yayınlandı! Gül Masalı ne zaman başlayacak? Gül Masalı nerede çekiliyor? Gül Masalı oyuncu kadrosu, Gül Masalı konusu…

Gül Masalı atv'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk tanıtımı ile sosyal medyanın gündemine giren dizinin konusu ne? İşte atv'nin yeni dizisi Gül Masalı ile ilgili öne çıkan tüm detaylar...

Dizi atv'de izlenir sloganıyla muhteşem yıldızları ekranlara taşıyan atv, Gül Masalı dizisi ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitlemeye geliyor. Pastel Film imzasıyla atv izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Gül Masalı kadrosu ile gözleri kamaştırıyor. Yakında ekran yolculuğuna başlayacak olan Gül Masalı'nda hangi oyuncular yer alıyor? Gül Masalı ne zaman başlayacak? Gül Masalı nerede çekilecek? Gül Masalı oyuncu kadrosu ve ekranların yeni dizisiyle ilgili tüm detaylar burada.

Gül Masalı'nda hangi oyuncular var? İşte Gül Masalı kadrosu...

atv'nin yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan dizilerinden olan Gül Masalı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti. Gül Masalı ilk tanıtım yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya gündemine düşerken Gülper Özdemir'in yer aldığı Gül Masalı ilk tanıtımı büyük ilgi gördü. Gülper Özdemir'in başrolünü Erdem Kaynarca ile paylaşacağı dizide tecrübeli isimler de öne çıktı. Gül Masalı kadrosunda Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın yanı sıra Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi önemli isimler yer aldı.

Pastel Film imzasıyla ekrana gelecek olan yeni dizinin çekimleri iki şehir devam ediyor. Gül Masalı'nın çekimleri İstanbul ve Isparta'da yapılıyor. atv'nin yeni dizisi Gül Masalı, Isparta sahneleri ile şimdiden merak ediliyor.

Gül Masalı konusu ne? Başrol oyuncularının karakterleri ne?

İlk tanıtımı ile birlikte sosyal medyanın gündemine oturan Gül Masalı'nın konusu ne olacak? Gül Masalı konusu itibariyle yaz ekranının öne çıkan yapımlarından olmaya aday. Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın öyküsünü konu alıyor.

Heyecanla beklenen Gül Masalı, yakında atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak. Gül Masalı'nın yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk oturuyor. Gül Masalı'nın senaryosunu ise Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.

Gül Masalı dizisi sosyal medya hesaplarına aşağıdaki linlerden ulaşabilirsiniz...

Gül Masalı Facebook hesabı için tıklayın...

Gül Masalı Instagram hesabı için tıklayın...

Gül Masalı Twitter hesabı için tıklayın...

Gül Masalı 1. Tanıtım hemen izle;