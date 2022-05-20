İçimizdeki Ateş'in ilk tanıtımı yayınlandı! İçimizdeki Ateş yakında atv'de

atv'nin yeni dizisi İçimideki Ateş ilk tanıtımı ile ekranlara 'merhaba' dedi. İçimizdeki Ateş'in tanıtımı sosyal medya kullanıcılarından alkış aldı.

atv ekranlarında yepyeni bir dizinin heyecanı yaşanıyor. İçimizdeki Ateş dizisi yaz sezonunda atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fabrika Yapım imzalı İçimizdeki Ateş ilk tanıtımı ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Gizem Arıkan, Atakan Hoşgören gibi isimleri bir araya getiren yapım, ilk tanıtımı ile ilgi odağı oldu.

İçimizdeki Ateş dizisinin sloganı da dikkat çekti. "Hayat bilmediğin yerden sorar" sloganıyla yola çıkan dizinin ilk tanıtımı büyük beğeni topladı.