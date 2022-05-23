İçimizdeki Ateş ilk tanıtımı yayınlandı! İçimizdeki Ateş ne zaman başlayacak? İçimizdeki Ateş oyuncu kadrosu, İçimizdeki Ateş konusu…

Ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan İçimizdeki Ateş'in ilk tanıtımı yayınlandı. Büyük bir ilgiyle izlenen yeni dizinin tanıtımı, sosyal medyada çok konuşuldu? İşte yeni dizi İçimizdeki Ateş ile ilgili tüm merak edilenler...

atv ekranlarında yepyeni bir dizinin heyecanı yaşanıyor. İçimizdeki Ateş dizisi yaz sezonunda atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fabrika Yapım imzalı İçimizdeki Ateş ilk tanıtımı ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Merakla beklenen tanıtımda neler öne çıktı? İçimizdeki Ateş oyuncu kadrosu hangi isimlerle güçlendi? İçimizdeki Ateş konusu nedir? Sosyal medyadaki İçimizdeki Ateş dizi hesapları neler?

İçimizdeki Ateş oyuncuları kimler? İşte İçimizdeki Ateş kadrosu

Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan atv, "Dizi atv'de izlenir" sloganının hakkını bir kez daha vermeye hazırlanıyor. Muhteşem senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken İçimizdeki Ateş, atv'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İçimizdeki Ateş oyuncuları ilk tanıtımdaki uyumlarıyla dikkat çekerken yıldız isimler bu projede bir araya geldi. Fabrika Yapım imzalı İçimizdeki Ateş dizisi Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu'nu buluşturdu. Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu'nun yanı sıra İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural gibi önemli isimler de İçimizdeki Ateş kadrosunda yer aldı.

İçimizdeki Ateş konusu ne? İçimizdeki Ateş ne zaman başlayacak?

İçimizdeki Ateş dizisinin sloganı da dikkat çekti. "Hayat bilmediğin yerden sorar" sloganıyla yola çıkan dizinin ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. İçimizdeki Ateş konusu ile ilgi odağı oldu. İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alan dizi, tanıtımında büyük bir trajedinin de ipuçlarını verdi.

atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in ilk yayın tarihi büyük merak konusu oldu. Heyecanla beklenen İçimizdeki Ateş ilk bölüm yakında atv'de izleyicisiyle buluşacak. Ekranların yeni dizisi, muhteşem bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

İlk tanıtımı ile birlikte heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturuyor. İçimizdeki Ateş'in senaryosunu ise Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz yazıyor.

İçimizdeki Ateş dizi hesaplarını sosyal medyadan takip ederek en yeni bilgilere ulaşabilirsiniz;

www.instagram.com/icimizdekiatesatv

www.twitter.com/icimizdekiates

www.facebook.com/icimizdekiates