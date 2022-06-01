Gül Masalı'ndan yeni tanıtım! Gül Masalı yakında atv'de başlıyor

atv ekranlarında yeni bir dizinin heyecanı yaşanıyor. Gül Masalı, iddialı kadrosu ve farklı senaryosuyla atv ekranlarına geliyor

atv'nin yeni dizisi Gül Masalı yakında atv ekranlarında başlıyor. Pastel Film imzasıyla atv izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Gül Masalı, yeni, tanıtımıyla da beğeni topladı. İstanbul'dan Isparta'ya yapılan bir yolculuğun aşkla buluşması büyük merak uyandırıyor. Gül Masalı farklı konusu ve hikayesinin yanında, farklı bir şehirde çekilecek olmasıyla da ilgi odağı oluyor. Gül Masalı'nda hangi oyuncular var? İşte Gül Masalı kadrosu...

Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan atv, bir kez daha "Dizi atv'de izlenir" sloganının hakkını vermeye hazırlanıyor. Hem ilk tanıtımı hem de ikinci tanıtımı büyük ilgi gören yeni dizi Gül Masalı'nın oyuncu kadrosu da oldukça iddialı... Gülper Özdemir'in başrolünü Erdem Kaynarca ile paylaşacağı dizide tecrübeli isimler de öne çıktı. Gül Masalı kadrosunda Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın yanı sıra Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi önemli isimler yer aldı.

Heyecanla beklenen Gül Masalı, yakında atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak. Gül Masalı'nın yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk oturuyor. Gül Masalı'nın senaryosunu ise Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.

Gül Masalı 2. Tanıtım

Gül Masalı dizisi sosyal medya hesaplarına aşağıdaki linlerden ulaşabilirsiniz...

Gül Masalı Facebook hesabı için tıklayın...

Gül Masalı Instagram hesabı için tıklayın...

Gül Masalı Twitter hesabı için tıklayın...