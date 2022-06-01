İçimizdeki Ateş'ten yeni tanıtım! atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş yakında başlıyor

atv ekranında yaz sezonunun heyecanı başlıyor. İçimizdeki Ateş yakında atv'de izleyicisiyle buluşuyor. İçimizdeki Ateş'in kadrosunda kimler var? İçimizdeki Ateş konusu...

atv ekranlarında yepyeni bir dizinin heyecanı yaşanıyor. İçimizdeki Ateş dizisi yaz sezonunda atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fabrika Yapım imzalı İçimizdeki Ateş yeni tanıtımı ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı. İçimizdeki Ateş konusu nedir? Sosyal medyadaki İçimizdeki Ateş dizi hesapları neler? İçimizdeki Ateş oyuncuları kimler?

Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan atv, "Dizi atv'de izlenir" sloganının hakkını bir kez daha vermeye hazırlanıyor. İddialı senaryosu ve gözalıcı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken İçimizdeki Ateş, yakında atv ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. İçimizdeki Ateş tanıtımlarıyla ekrana damga vururken yıldız isimleri de bir araya getiriyor. Fabrika Yapım imzalı İçimizdeki Ateş dizisi Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu'nu buluşturuyor. Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu'nun yanı sıra İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural gibi önemli isimler de İçimizdeki Ateş kadrosunda yer alıyor.

İçimizdeki Ateş 2. Tanıtım

İçimizdeki Ateş dizi hesaplarını sosyal medyadan takip ederek en yeni bilgilere ulaşabilirsiniz;

www.instagram.com/icimizdekiatesatv

www.twitter.com/icimizdekiates

www.facebook.com/icimizdekiates