Usta avukatlar gençlerin kılavuzu olacak

atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını Fabrika Yapım’ın, yapımcılığını Öner Arslanel’in üstlendiği, çekimleri tüm hızıyla devam eden ‘İçimizdeki Ateş’ dizisi yakında atv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Merak uyandıran teaser'ı sayesinde çok konuşulan dizinin zengin kadrosunda usta oyuncular Burak Sevinç (Doğan Yener) ve Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan) dikkat çekiyor.

Yener Hukuk Bürosu'nda birçok başarı kazanan ve en zor davaların altından kalkan Doğan Yener ve Tülin Tan, yaşadıkları büyük trajedinin ardından mutlu evliliklerini devam ettiremese de birbirlerini koruyup kollamaktan hiç vazgeçmemiş ve aynı çatı altında çalışmaya devam etmiş sıra dışı bir ikili.

Usta avukatlar Doğan Yener ve Tülin Tan; genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu'nun canlandırdığı avukat adaylarının kılavuzu olacak.

Yönetmenliği Murat Onbul'a ait olan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz kaleme alıyor.

'İçimizdeki Ateş' yakında atv'de başlıyor.