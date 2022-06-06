42 gündür aranan ödüllü kuaför cinayete kurban gitti

Savaş Aydoğan'ın iş ortağı ve yakın arkadaşı olan Cem Tuna tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

25 Nisan tarihinde Sakarya'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 2 çocuk babası Savaş Aydoğan'ın bulunması için annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelmiş, yardım istemişti. Her şey ev sahibinin Savaş'a ulaşamamasıyla başladı. Savaş Aydoğan'a ev sahibi ulaşamayınca sevgilisi Merve ve arkadaşı Cem Tuna'ya, Savaş'ı sormuştu. Nerede olgunu öğrenmeye çalışan ev sahibine "Savaş artık aramızda olamayacak, başka bir şehire gitti" şeklinde açıklamasında bulunan sevgilisi Merve'nin bu sözleri üzerine çevresi kaybından şüphelenmeye başlamıştı. Aynı zamanda sevgilisi ve yakın arkadaşı Cem'le ortak olduğu kafenin açılışı yaklaşırken de kaybolması dikkat çekmişti. Başka bir şehire gittiğine inanmayan ev sahibi Savaş'ın ailesine haber vererek annesini Sakarya'ya çağırmıştı. Bu durum üzerine ailenin şikayetiyle kız arkadaşı Merve ve arkadaşı Cem Tuna ifadeleri alınmış, ifadeleri sonucunda şartlı tahliyeyle serbest bırakılmışlardı. Ama Cem ifadesinden sonra sırra kadem basarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti bu durum üzerine de Cem'in öz babası hem canlı yayına katılarak hem de emniyete şikayette bulunarak oğlunun cinayetin baş şüphelisi olabileceğini söylemişti.

Yakın arkadaşı cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınından sonra polis ekipleri soruşturmayı daha da derinleştirdi. Kuaför Aydoğan'ın önce kız arkadaşı polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan Merve E. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem Tuna Zonguldak'ta polis ekiplerine teslim oldu. Cem Tuna arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi'nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan'ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalıştırma başlattı. Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cem Tuna'nın polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesi ile son buldu. Cem Tuna ilk ifadesinde, Aydoğan'ı öldürüp, babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü söyledi.