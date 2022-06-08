“Sağlam gelirler, sonra kavga dövüş ayrılırlar!” İçimizdeki Ateş yakında atv’de

atv yaz aylarında da en iyi dizileri ekrana taşımaya devam ediyor. Daha yayın hayatına başlamadan büyük ilgi gören İçimizdeki Ateş, yeni tanıtımı ile yine dikkatleri üzerine topladı.

atv'nin merakla beklenen dizisi İçimizdeki Ateş'ten yeni bir tanıtım geldi. Başrolünde Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu'nun yer aldığı yeni dizi İçimizdeki Ateş, yeni tanıtımı ile bir kez daha yoğun ilgi gördü. Konusu ile ilgili önemli ipuçları veren atv'nin yeni dizisi hangi yönleriyle ön plana çıkacak? İçimizdeki Ateş dizisinde hangi genç oyuncular yer alacak?

Doğan Yener'den iddialı sözler

Fabrika Yapım imzası ile atv izleyicisiyle buluşacak olan İçimizdeki Ateş için heyecan yükseliyor. Sosyal medyada çok konuşulan dizi, yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor. İçimizdeki Ateş'in yeni tanıtımında Yener & Tan Hukuk Bürosu'nun ortağı Doğan Yener'in genç hukukçular için söylediği sözler dikkat çekti.

Doğan Yener, "Sağlam gelirler, sonra kavga dövüş ayrılırlar" diyerek gençleri ne kadar zorlu bir eğitim sürecinin beklediğini gözler önüne serdi. Farklı hayatlardan gelen gençlerin hayatlarına da odaklanan fragman, karakterlerin özelliklerine de ışık tuttu.

İçimizdeki Ateş'te Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu'nun yanı sıra İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural gibi önemli isimler yer alıyor. Sürprizleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizi, yaz aylarının iddialı projelerinden biri olarak ön plana çıkıyor.