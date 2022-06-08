'Sevmek Zamanı' için heyecanlı bekleyiş

atv'nin yaz ekranına damgasını vurmaya hazırlanan yeni dizisi "Sevmek Zamanı" merakla bekleniyor.

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, atv'nin merakla beklenen Sevmek Zamanı, yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi görürken yaz sezonunun favorisi olacağını şimdiden kanıtladı.

Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve yakında atv ekranında seyirciyle buluşmak üzere gün sayan "Sevmek Zamanı" için çalışmalarını yoğun ve neşeli bir ortamda sürdüren ekip ve oyuncuların heyecanı, tanıtımlara seyircinin gösterdiği yoğun ilgi ve sosyal medyadan gelen beğeni dolu yorumlarla daha da arttı.

Sevmek Zamanı'nın zengin oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprakcan Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün, Onur Gözeten, Beran Soysal, Muttalip Müjdeci, Derya Pınar Ak, Ozan Yiğit, Zeynep Oymak gibi birbirinden yetenekli oyuncular yer alıyor.

Yeni tanıtımları merakla beklenen Sevmek Zamanı, Firuze ve Kaan'ın çok konuşulacak aşk hikayesini konu alacak. Dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın üstlenirken, genel hikayeyi Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoyu Nalan Merter Savaş kaleme aldı. Dizinin müziklerinde ise Cem Öget imzası var.