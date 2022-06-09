'İçimizdeki Ateş'in yıldız adayları setteki uyumuyla dikkat çekiyor

atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' dizisi yakında atv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri İstanbul'daki setlerde tüm hızıyla devam eden dizinin seti uyumlu ve neşeli çalışma ortamıyla dikkat çekiyor. Genç yıldızların usta isimlerle buluştuğu dizinin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz yazıyor.

'İçimizdeki Ateş' dizisinde hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Yener Hukuk Bürosu'nda stajyer avukat olarak çalışmaya başlayan ve gerçek hayatın dikenli yollarında yürürken birbirlerinden güç alan gençleri Mert, Bahar, Hale ve Ege, yaz ekranının çok konuşulan isimleri olacak.

Kısa sürede uyum sağladıklarını ve karakterleriyle bütünleştiklerini söyleyen genç yıldızlar, geçtiğimiz günlerde 'İçimizdeki Ateş'i merakla bekleyen hayranlarına özel pozlar verdi.

Dizinin genç oyuncuları İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın) ve Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman) kamera önünde olduğu gibi kamera arasında da vaktinin çoğunu birlikte geçiriyor.

'İçimizdeki Ateş' yakında atv'de başlıyor.