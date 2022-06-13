Sevmek Zamanı, 20 Haziran Pazartesi 20.00'de atv'de

atv ekranlarında yaz sezonunun heyecanı başlıyor. İlhan Şen ve Deniz Işın'ı bir araya getiren Sevmek Zamanı, Pazartesi akşamlarına damga vurmaya geliyor.

atv'nin merakla beklenen dizisi Sevmek Zamanı'nın yayın tarihi belli oldu. İlhan Şen ve Deniz Işın'ın başrolleri paylaşacağı Sevmek Zamanı 20 Haziran Pazartesi akşamı 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Tanıtıldığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören Süreç Film imzalı dizi, Pazartesi akşamlarına damga vuracak.

Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Sevmek Zamanı, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Sevmek Zamanı'nda İlhan Şen ve Deniz Işın'ın yanı sıra Toprakcan Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün, Onur Gözeten, Beran Soysal, Muttalip Müjdeci, Derya Pınar Ak, Ozan Yiğit, Zeynep Oymak gibi birbirinden önemli oyuncular yer alıyor.

Sevmek Zamanı'nın tüm tanıtımlarında olduğu gibi yeni tanıtımda da İlhan Şen - Deniz Işın uyumu dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, bu uyum üzerine de birçok övgüde bulundu.

Sevmek Zamanı 1. Bölümü ile Pazartesi 20.00'de atv'de.