İşte 'Sevmek Zamanı'nın oyuncu kadrosu

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Sevmek Zamanı" 20 Haziran Pazartesi izleyici ile buluşuyor.

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yaz ekranına damgasını vuracak aşk hikayesi Sevmek Zamanı 20 Haziran Pazartesi akşamı atv'de başlıyor.

Kısa sürede seyircinin merak ettiği, sosyal medyada yüksek etkileşim alan dizi Sevmek Zamanı, birbirlerinin hayatını dramatik biçimde değiştiren Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) yüreklere dokunacak aşk hikayesini anlatacak ve birbirinden yetenekli isimleri unutulmaz karakterler ile ekrana taşıyacak.

Birbirinden yetenekli isimler çarpıcı ve unutulmaz karakterler

Sevmek Zamanı; zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesidir ve kahramanlarımızın ait olduğu farklı dünyaların savaş alanına dönüşmesi kaçınılmaz olur.

Sevmek Zamanı'nın genç aşıkları Firuze ve Kağan'ı genç yıldızlar Deniz Işın ve İlhan Şen canlandırırken; Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün gibi isimler de seyircinin hikayesini merakla izleyeceği karakterlere hayat verecek.

Pazartesi akşamlarına damgasını vuracak olan dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın üstlenirken genel hikayede Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoda Nalan Merter Savaş, müziklerde ise Cem Öget imzası var.