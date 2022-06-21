Sırlar, geceye bomba gibi düştü! Öldü bildiği annesi…

atv ekranlarında Sevmek Zamanı heyecanı başladı. 1. Bölümü ile çok beğenilen Sevmek Zamanı’nda neler oldu?

atv'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı ilk bölümüyle Pazartesi akşamının yıldızı oldu. Büyük bir ilgiyle izlenen yeni dizi, sırlarıyla öne çıktı. Muhsin Baba'nın yetiştirdiği Firuze ve Feryat, en küçük kardeşleri Ömer'den annelerinin yaşadığını neden sakladı? Üç kardeşin sırlarla dolu hayatı sosyal medyanın gündemine düşerken Ömer'in gözyaşları herkesi derinden etkiledi.

Ekranların yeni dizisi Sevmek Zamanı şaşırtıcı hikayesiyle ilk bölümden beğeni topladı. Annesinin öldüğü yalanıyla büyütülen Ömer, gerçeği hiç beklenmedik anda öğrendi. Ağabeyi Feryat'ın sözünde kız babasının sert tavrı nedeniyle gerçeği öğrenen Ömer, gözyaşları içinde kaldı.

Ömer'in sözleri ve gözyaşları herkesi üzdü

Ablası Firuze ile dertleşen Ömer, "İnandığım küçücük bir hayatım vardı benim. Kale gibi sapasağlamdı…" sözlerini kullandı. Üç kardeşin annesinin, babalarının katili olduğu ortaya çıktı.

Firuze, Feryat ve Ömer eskisi gibi aile olabilecek mi? Sırların ortaya dökülmesinin sonucu ne olacak? Üç kardeşin annesi, kocasını neden öldürdü?

Sevmek Zamanı, muhteşem bölümleriyle tüm bu sorulara yanıt verecek. Sevmek Zamanı her Pazartesi 20.00'de atv'de.