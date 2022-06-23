İçimizdeki Ateş Demirhan Demircioğlu kimdir? İçimizdeki Ateş Mert Karaman'ın söylediği şarkı...

İçimizdeki Ateş, atv ekranlarında ilk bölümüyle Perşembe akşamına damga vurdu. İçimizdeki Ateş ilk bölümde Demirhan Demircioğlu'nun canlandırdığı Mert Karaman karakteri merak konusu oldu.

atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'te Demirhan Demircioğlu'nun canlandırdığı Mert Karaman hem performansıyla hem de seslendirdiği şarkı ile dikkatleri üzerine çekti. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olmaya hazırlanan İçimizdeki Ateş oyuncusu Demirhan Demircioğlu kimdir? Demirhan Demircioğlu'nun canlandırdığı İçimizdeki Ateş Mert Karaman karakteri kimdir?

Demirhan Demircioğlu, İçimizdeki Ateş dizisinde oldukça başarılı bir performans sergiledi. Demirhan Demircioğlu'nun canlandırdığı Mert karakterinin söylediği şarkı da merak edildi.

İçimizdeki Ateş dizisi oyuncusu Mert Karaman'ın söyediği o şarkı...

Düşer durur aklıma

Bir neden bulur düşer

Rüzgar savurur nemi

Bir sebebim ol

***

Ne yakar ne söndürür

Bir umut bizi güldürür

Yolumu kendim çizdim

Takip eder yağmur izimi

****

Umut yeşersin yeniden

Unuttuğum mutluluk parlasın aniden

***

Gelir geçen dertler

Ferah tut içini

Söyle içinden geçen ne varsa aşka dair

***

Umut yeşersin yeniden

Unuttuğum mutluluk parlasın aniden