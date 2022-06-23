İçimizdeki Ateş Demirhan Demircioğlu kimdir? İçimizdeki Ateş Mert Karaman'ın söylediği şarkı...

atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'te Demirhan Demircioğlu'nun canlandırdığı Mert Karaman hem performansıyla hem de seslendirdiği şarkı ile dikkatleri üzerine çekti. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olmaya hazırlanan İçimizdeki Ateş oyuncusu Demirhan Demircioğlu kimdir? Demirhan Demircioğlu'nun canlandırdığı İçimizdeki Ateş Mert Karaman karakteri kimdir?
Demirhan Demircioğlu, İçimizdeki Ateş dizisinde oldukça başarılı bir performans sergiledi. Demirhan Demircioğlu'nun canlandırdığı Mert karakterinin söylediği şarkı da merak edildi.
Düşer durur aklıma
Bir neden bulur düşer
Rüzgar savurur nemi
Bir sebebim ol
***
Ne yakar ne söndürür
Bir umut bizi güldürür
Yolumu kendim çizdim
Takip eder yağmur izimi
****
Umut yeşersin yeniden
Unuttuğum mutluluk parlasın aniden
***
Gelir geçen dertler
Ferah tut içini
Söyle içinden geçen ne varsa aşka dair
***
Umut yeşersin yeniden
Unuttuğum mutluluk parlasın aniden