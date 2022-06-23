Sabah 05.30’da Türkiye’nin en iyi hukuk bürosunda çalışmak için toplandılar!

İçimizdeki Ateş, atv’de ekran yolculuğuna başladı. Başrollerinde Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu’nun olduğu İçimizdeki Ateş, ilk bölümü ile yoğun ilgi gördü.

atv'de yepyeni bir dizinin heyecanı başladı. İçimizdeki Ateş, ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Büyük bir merakla beklenen yeni dizi İçimizdeki Ateş, 1. Bölümü'nün ardından tam not aldı. İçimizdeki Ateş, sosyal medyada da büyük övgü topladı. Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu'nu bir araya getiren dizi İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu gibi isimlerle de dikkat çekti.

Yeni stajyerler Hale, Ege Bahar ve Mert oldu

Farklı hayatlardan gelen Hukuk Fakültesi öğrencilerinin Türkiye'nin en saygın hukuk bürosunda işe girme çabaları dizinin ilk bölümünde öne çıktı. Bambaşka çevreleri olan ve birbirlerini tanımayan Hale, Ege, Bahar ve Mert, Yener&Tan Hukuk Bürosu'na girebilmek için günlerce bir mesaj bekledi. Büronun sahibi Doğan Yener, adayları sabah 05.30'da bir araya topladı.

Sonrasında ikinci kez mülakat yapan Doğan Yener'in buradaki eleme metodu herkesi şaşırttı. Yener&Tan Hukuk Bürosu'nun stajyeri olmak için 4 aday staj aşamasını geçmeyi başardı. İçimizdeki Ateş'in birinci bölüm final sahnesi de büyük beğeni aldı.

İçimizdeki Ateş her Perşembe yeni bölümleri ile 20.00'de atv'de.