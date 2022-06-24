Sevmek Zamanı'nın başrolünde İstanbul var

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yaz ekranına damgasını vuracak aşk hikayesi Sevmek Zamanı pazartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı ve izleyiciden büyük ilgi görerek günün en çok izlenen dizisi oldu.

Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesini konu alan Sevmek Zamanı'nın ilk bölümüne oyuncular ve çarpıcı hikayenin yanı sıra muhteşem İstanbul manzaraları da damga vurdu.

Aşıkların İstanbul'u göz kamaştırdı

Çekimleri Kadıköy, Çamlıca, Yeldeğirmeni, Karaköy ve Moda gibi İstanbul'un en gözde mekanlarında gerçekleştirilen Sevmek Zamanı'nda İstanbul adeta başrollerden biriydi.

İstanbul en güzel mekanlarıyla bir vapur yolculuğu sırasında tanışan Firuze ve Kağan'ın aşkına ev sahipliği yaparken, nefes kesen kadrajlar seyirci tarafından da çok beğenildi.

Sevmek Zamanı'nın genç aşıkları Firuze ve Kağan'ı Deniz Işın ve İlhan Şen canlandırırken; Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün gibi isimler de seyircinin hikayesini merakla izleyeceği karakterlere hayat veriyor.

İlk bölümün sürpriz finaliyle seyircisine büyük bir şok yaşatan Sevmek Zamanı, merakla beklenen ikinci bölümüyle 27 Haziran Pazartesi saat 20.00'de atv'de!