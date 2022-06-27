Gül Masalı’nda güldüren sahne! Ali, Aşk Doktoru’nun tavsiyesini dinledi

atv’nin yeni dizisi Gül Masalı yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Isparta’da çekilen dizide Eğirdir Gölü’ne düşen Ali ve Nurbanu’nun romantik halleri izleyenleri güldürdü.

Ekranların yeni dizisi Gül Masalı 2. Bölümü ile izleyenleriyle buluştu. Pazar akşamının en çok izlenen dizisi olan Gül Masalı, hikayesi ile seyircileri ekran başına kilitledi. Dizinin yeni bölümüne Ali ve Aşk Doktoru arasındaki eğlenceli diyalog izleyenleri güldürdü. Nurbanu ile evlenmek için romantik bir düğün hazırlamak isteyen Ali, "Love Doctor" ile yeni bir düğün planı hazırladı.

Ali, kendi kurduğu planın büyüsüne kapıldı

Nişanlısının farklı bir düğün istemesi Ali'yi harekete geçirdi. Ali ve Nurbanu, kayıkla gölün ortasında yeni planının hayalini kurdu. Ali ve Nurbanu'nun hayali uzun sürmedi. Düğün planından çok etkilenen Ali kayıkta zeybek oynamaya kalkınca Nurbanu'yu suya düşürdü.

Göle düşen Nurbanu'nun yüzü asılırken Ali'nin elini tutmadı. Ali'nin suya atlayıp kendisini çıkarmasını isteyen Nurbanu hedefine ulaştı. Ali ise romantizme suyun içinde devam etti.

Gül Masalı her Pazar yeni bölümleri ile atv'de.