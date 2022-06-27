“Neden sahte bir mezara götürdün beni baba?” Gül Masalı 2. Bölümü ile ekrana geldi

Gül Masalı 2. Bölümü ile atv ekranlarına damga vurdu. Muhteşem öyküsüyle izleyenlerin karşısına çıkan Gül Masalı, 2. Bölümü ile beğeni topladı.

atv ekranında izleyiciyle buluşan Gül Masalı, çok beğenilen bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Gül Masalı 2. Bölüm'de heyecan hiç dinmedi. Duygusal, romantik ve eğlenceli sahneleriyle Pazar akşamına damga vuran Gül Masalı, günün en çok izlenen dizisi oldu. Büyük bir merakla takip edilen dizi, sosyal medya kullanıcılarından da övgü aldı.

Gül Masalı'nın ilk bölümünde annesinin mezarıyla ilgili büyük bir sır öğrenen Gonca, babasından hesap sordu. Gonca, "Neden sahte bir mezara götürdün beni baba" diye sorarak gözyaşı döktü. İstanbul'da bildiği mezarın Isparta'da çıkması Gonca'yı büyük bir hüzne boğdu. Gonca, annesinin neden yanında olmadığını da merak etti.

Toprak, Gonca'nın yardımına koştu

Gonca, öğrendiklerinin ardından ayakta durmakta zorlanırken "Beni neden kandırdın? İnsan bir tanecik kızına böyle bir yalan söyler mi?" diye sordu. Gonca'nın babası Tahir de telefon konuşmasının ardından Isparta'ya doğru yola çıktı.

Büyük bir sırla yüzleşmek zorunda kalan Gonca'yı teselli eden isim ise Toprak oldu. Gonca "Kalbim ağrıyor" derken Toprak, genç kızın elini tutarak ona destek oldu. Toprak, "Anneni tanımazdım ama duyduğum kadarıyla annen seni böyle görmeyi hiç istemezdi" diye konuştu.

İkinci bölümü ile ekrana gelen Gül Masalı, her Pazar yeni bölümleriyle atv'de.