Erdem Kaynarca, hayranlarının sorularını yanıtladı! Gül Masalı’nın Toprak’ı neler söyledi?

Pazar akşamları atv ekranına gelen Gül Masalı’nın oyuncu kadrosu ve konusu çok sevildi. Dizinin başarılı oyuncularından Erdem Kaynarca, Gül Masalı hakkında bilinmeyenleri anlattı. Erdem Kaynarca, özel hayatıyla ilgili detayları da sevenleriyle paylaştı.

Pazar akşamları atv ekranına gelen Gül Masalı'nın oyuncu kadrosu ve konusu çok sevildi. Dizinin başarılı oyuncularından Erdem Kaynarca, Gül Masalı hakkında bilinmeyenleri anlattı. Erdem Kaynarca, özel hayatıyla ilgili detayları da sevenleriyle paylaştı.

atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nda Toprak karakterine can veren Erdem Kaynarca, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Hem Toprak karakterine hem de kendi hayatına dair birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan Erdem Kaynarca'nın keyifli anlarını kaçırmayın.

"Sette en çok Mehmet Şeker ile gülüyoruz"

Toprak'ın, bugüne kadar oynadığı roller içinde kendisine en çok benzeyen karakter olduğunu söyleyen Erdem Kaynarca, sette çok eğlendiklerini dile getirdi. Isparta'nın havasının İstanbul'a oranla farklı olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, "Burada hava çok değişik. Bir güneş açıyor, ardından dolu yağıyor" diye konuştu.

Erdem Kaynarca, ekip arkadaşlarıyla uyumuna da denirken kendisini en çok güldüren ekip arkadaşının Mehmet Şeker olduğunu söyledi. Dizide Ali karakterini canlandıran Mehmet Şeker'le birlikte çok güldüklerini dile getiren Kaynarca, kendi hayatına dair sırları da sevenleriyle paylaştı.