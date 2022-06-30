Sevmek Zamanı'nda sırlar ortaya döküldü

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği ekranların yeni dizisi Sevmek Zamanı, atv'de yayınlanan ilk iki bölümüyle pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelmeyi başardı.

Zamansız karşılaşan Firuze ve Kağan'ın imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesini konu alan Sevmek Zamanı'nın ilk bölümüne Kağan'ın evli olduğunun ortaya çıkması damga vurmuştu. İkinci bölümün finalinde ise Firuze, büyük aşk yaşadığı Kağan'ın sırrını öğrendi!

Kağan'ın evli olduğunu öğrenen Firuze şimdi ne yapacak?

Sevmek Zamanı seyircisi ilk iki bölümde art arda gelen sürprizlerin ardından üçüncü bölümü merakla beklemeye başladı. Bölümden yayınlanan ilk fragmanda Kağan'ın karısı Leyla ve Firuze'nin yüzleşmesi ile birlikte Feryat'ın kardeşi Firuze'nin evli bir adamla aşk yaşadığını öğrenmesi gibi kritik gelişmeler yer aldı.

Yeni bölüm tanıtımı izleyiciler tarafından yorum yağmuruna tutulurken, büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Firuze'nin ne yapacağı merak konusu oldu.