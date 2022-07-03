Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv’de başlıyor! Dizinin kadrosunda hangi oyuncular var? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncuları…

atv’de ekran yolculuğuna başlama hazırlığı yapan Ben Bu Cihana Sığmazam, konusu ve hikayesiyle şimdiden gündeme oturdu. Başrolünde Cezayir Türk karakteriyle Oktay Kaynarca’nın yer alacağı dizide hangi ünlü isimler yer alıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yönetmeni kim?

atv ekranlarında yepyeni bir dizinin hazırlığı başlıyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer alacağı Ben Bu Cihana Sığmazam yakında sete çıkıyor. Oktay Kaynarca hayranlarının büyük bir merakla beklediği yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam, duyurulduğu andan itibaren sosyal medyanın da gündemine girdi. atv'nin yakında başlayacak olan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da kimler oynayacak? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları, Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi hakkında tüm merak edilenler…

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları ve rolleri…

Merakla beklenen yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın genel hikayesi Oktay Kaynarca ve Onur Tan'a ait. Onur Tan ile birlikte muhteşem bir hikayenin hazırlığını yapan Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam'da başrolde yer alacak. Cezayir karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacak olan Oktay Kaynarca'ya önemli isimlere eşlik edecek.

Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosu birbirinden iddialı oyuncularla güçlenirken Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever, Ragıp Savaş gibi önemli isimler kadroya dahil oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tam kadrosu ise şu şekilde oldu: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam).

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir?

atv'nin ekrana damga vurmaya hazırlanan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da, köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk'ün intikamı öne çıkıyor devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yönetmenliğini ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı yönetmeni Onur Tan yapıyor. Dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor.