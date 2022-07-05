Ali mi daha aşık, Nurbanu mu? Gül Masalı’nın genç oyuncuları Mehmet Şeker ve Yağmur Başkurt’un eğlenceli röportajı…

atv’de ekran yolculuğunu sürdüren Gül Masalı’nın iki genç yıldızı, enerji dolu halleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İşte Mehmet Şeker ve Yağmur Başkurt’un röportajından öne çıkanlar…

Gül Masalı'nın sevilen karakterleri Nurbanu ve Ali, kendilerine gelen soruları cevapladı. Dizinin genç oyuncuları Yağmur Başkurt ve Mehmet Şeker, enerjileriyle izleyenlerin beğenisini kazandı. "Birbirimizi ilk kez okuma provasında gördük" diyen Yağmur Başkurt ve Mehmet Şeker'in birbirleriyle olan iletişimi izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Ali ve Nurbanu ne zaman evlenecek?

Ali'nin çok fazla duygularıyla hareket ettiğini ifade eden Mehmet Şeker, "Ali, Nurbanu'ya büyük bir güvenle teslim ediyor. Nurbanu'ya güveniyor. Zaten Nurbanu olmadan yapabileceğini düşünmüyordum" sözlerini kullandı. Nurbanu karakterine hayat veren Yağmur Başkurt, "Nurbanu da Ali olmadan yapamaz. Ali olmasa kim çekecek Nurbanu'yu?" diye konuştu.

İki karakterin de çok kıskanç olduğunu dile getiren başarılı oyuncular, "Ali ve Nurbanu cuk diye oturuyor ama senaryo ne derse o!" ifadelerini kullandı. İki karakterin birbirlerine büyük bir aşkla bağlı olduğunu söyleyen iki oyuncu, "Birbirleri olmadan yaşayamazlar" dedi.

Nurbanu ile Ali'nin ne zaman evleneceği merak konusu olurken Gül Masalı izleyicileri, çiftin röportajına beğeni yağdırdı.