Gül Masalı’nın Ece’si Zehra Yılmaz: “Bir anda 1299’dan 2022’ye geldim”

atv’nin Pazar akşamına damga vuran dizisi Gül Masalı, yaz aylarında ekran yolculuğuna doludizgin devam ediyor. Gül Masalı’nın genç oyuncularından Zehra Yılmaz, karakteri Ece Kardaş’ı ve Isparta günlerini anlattı.

Ekranların yeni dizisi Gül Masalı'nın başarılı oyuncusu Zehra Yılmaz, daha önce hiç gitmediği bir şehirde yeni projeye başlamanın kendisi için büyük şans olduğunu söyledi. Zehra Yılmaz, Gül Masalı projesi kendisine ulaşır ulaşmaz Isparta ile ilgili çekilmiş tüm vlog'ları izlediğini dile getirdi. Isparta hakkında her zaman güzel sözler duyduğunu belirten genç oyuncu, "Isparta'nın doğası çok güzel. Göl kenarındayız, Türkiye'nin en özel yerlerinden birindeyiz" dedi.

Gül Masalı'nda Ece Kardaş karakterini canlandıran Zehra Yılmaz, karakteriyle iyi bir uyum yakaladığını söyledi. Ece karakterini anlatan Yılmaz, Toprak'la ilk karşılaştığı sahneyi çok sevdiğini belirtti.

Kuruluş Osman'dan Gül Masalı'na…

Daha önce atv'nin efsane dizisi Kuruluş Osman'da rol alan Zehra Yılmaz, bir anda Ece karakterine geçiş yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Zehra Yılmaz, "Zorlandığım yerler oldu. Kendimi garipsedim. Bir anda 1299'dan 2022'ye geldim" dedi

Profesyonel tenisçi olduğunu açıklayan güzel oyuncu, "Bir tenisçinin hayatını oynamak isterim. Farklı diller biliyorum, bunu kullanmak benim açımdan güzel olur. Ben hayalleri olan bir kızım ve hayallerimi de hep gerçeğe dönüştürüyorum" sözlerini kullandı.

İzleyicileri atv'de Gül Masalı izlemeye davet eden Zehra Yılmaz, hikaye ilerledikçe dizinin beklentilerin ötesine geçeceğini dile getirdi.