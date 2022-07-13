atv’nin sevilen dizisi Sevmek Zamanı’nın 4. Bölümü’nde duygusal sahneler dikkat çekti. Sevmek Zamanı 4. Bölüm’de neler oldu?

Sevmek Zamanı'nın 4. Bölümü duygusal sahneleriyle Pazartesi akşamına damga vurdu. Kağan ile Firuze'nin aşkı izleyenleri ekran başına kilitledi. Feryat ve Kağan'ın yüzleşmesi de bölümün dikkat çeken anlarından oldu.

Firuze, Kağan'ı bıçakla yaraladıktan sonra geceyi nezarethanede geçirdi. Durumdan haberi olmayan Kağan, gerçeği Feryat'tan öğrendi. Feryat, "Benim kardeşim şu an içeride, kelepçeyi takıp götürdüler" derken Kağan büyük şaşkınlık yaşadı. Karakola giden Kağan, Firuze'nin serbest kalmasını sağladı.

Firuze, Kağan'ın şirketini bastı!

Kağan'ın annesi Zeynep ise Feryat'ı tehdit etti. Durumu öğrenen Firuze, şirketteki toplantıyı basarak sert sözler kullandı. Firuze, "Sen abime gidip benim hakkımda utanmadan ileri geri konuştun, yetmedi tehdit ettin" diyerek Zeynep'e yüklendi. Kağan'ı işaret eden Firuze, "Eğer bir derdiniz varsa çözeceğiniz kişi ben değilim. Soracağınız hesap bende değil, bunda" dedi.

Büyük bir merakla takip edilen Firuze – Kağan aşkında neler yaşanacağı henüz bilinmezken dizinin 4. Bölümü sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.