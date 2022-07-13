atv’nin sevilen dizisi Gül Masalı ekran yolculuğuna doludizgin devam ediyor. Gül Masalı’nın 4. Bölümü’nde neler olacak?

Her Pazar büyük bir ilgiyle izlenen Gül Masalı, yeni bölümü ile atv ekranına geliyor. 4. Bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Gül Masalı'nda neler olacak? Gonca, annesi hakkında merak ettiklerini öğrenebilecek mi?

Gonca, annesiyle ilgili sırların peşinde

Isparta'ya gitmesiyle birlikte hayatı değişen Gonca, yaşadıklarını anlamlandırmaya çalışıyor. Annesiyle ilgili her şeyi öğrenmek isteyen Gonca, Atabeylerin evine giderek bilgi almak istedi. Gonca'nın arkasında Tahir de Atabeylerin evine gidince ortalık karıştı. Gonca, babası Tahir'le birlikte evden çıkmak zorunda kaldı.

Gül Masalı 4. Bölüm Tanıtımı, romantik sahneleriyle de dikkat çekti. Toprak, Gonca için bir salıncak yaptı. Salıncakta sallanan Gonca, bir anlığına da olsa bütün dertlerini unuttu. Gonca, "Senin yanındayken sanki her şeyin üstesinden gelebilecekmişim gibi hissediyorum" dedi.

Gül Masalı 4. Bölümü ile Pazar 20.00'de atv'de.