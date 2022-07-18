Gül Masalı 4. Bölümüyle nefes kesti! "Senin kışını bahara çevirmek için aşamayacağım engel yok"

Pazar akşamları büyük bir ilgiyle takip edilen Gül Masalı'nın 4. Bölümü izleyiciyle buluştu. Heyecan dolu bölümde romantik, eğlenceli ve duygusal sahneler bir aradaydı.

Büyük bir merakla takip edilen Gül Masalı, sosyal medya kullanıcılarından da övgü aldı. Gonca ve Toprak ilk kez romantik dakikalar yaşadığı anlar Pazar akşamına damga vurdu.

Gonca, Atabey Ailesi'nden hesap sordu!

Isparta'daki mallarını Atabey Ailesi'nin almak istediğini öğrenen Gonca, konağa gitti. Canan Atabey ve Gonca arasında yaşanan tartışma gerginliği arttırdı. Gonca geçmişte neler olduğunu öğrenmek isterken, Tahir'in de eve gelmesiyle tansiyon bir kez daha yükseldi. Gülümser'e takıntılı aşkını hala atlatamayan Halil Atabey, Gonca'yı derinden sarsacak gerçekleri gün yüzüne çıkardı Gonca, Tahir'in özbabası olmadığını öğrenmesiyle büyük yıkım yaşadı.

Toprak ve Gonca'nın romantik anları

Toprak, Gonca'nın mutlu olması için elinden geleni yaptı. Gonca'ya salıncak kuran Toprak bir an olsun onun yaşadıklarından uzaklaşmasını sağladı. Birbirlerine ilk kez bu kadar yakın olan iki genç, romantik anlar yaşadı. "Senin kışını bahara çevirmek için aşamayacağım engel yok" diyen Toprak, Gülümser ve babası arasındaki bağlantıyı öğrenince büyük şok yaşadı.

4.Bölümü ile ekrana gelen Gül Masalı, her Pazar 20.00'de yeni bölümleriyle atv'de.

Gül Masalı 5. Bölüm Fragmanı izle