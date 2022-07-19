Bir Küçük Gün Işığı yakında atv’de! Bir Küçük Gün Işığı kadrosu ve oyuncuları… Bir Küçük Gün Işığı ne zaman başlıyor?

Yakında atv ekranına gelecek olan Bir Küçük Gün Işığı’nda set heyecanı başladı. Yurt dışında başlayan çekimlerde bir araya gelen başrol oyuncularının uyumu büyük ilgi gördü.

Yeni sezonda atv ekranına gelecek olan Bir Küçük Gün Işığı sete çıktı. NGM imzasıyla atv izleyicisiyle buluşacak olan dizi şimdiden büyük heyecan yarattı. Bir Küçük Gün Işığı'nda kimler oynayacak? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları ve kadrosu… Bir Küçük Gün Işığı konusu nedir? Bir Küçük Gün Işığı ne zaman başlayacak?

Bir Küçük Gün Işığı kadrosunda hangi oyuncular var?

atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'ndan gelen haberler heyecanı artırdı. Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer alacağı Bir Küçük Gün Işığı, sürpriz oyuncu kadrosu ile merak uyandırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Bir Küçük Gün Işığı'nın çekimleri de başladı.

Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor?

Bir Küçük Gün Işığı için İtalya'nın Bologna şehrinde set kuruldu. Dizinin İtalya bölümünün ikinci kısmı ise ülkenin romantik şehirlerinden Venedik'te çekildi. Bir hafta boyunca İtalya'da çekimlere devam edecek olan Bir Küçük Gün Işığı ekibi, daha sonra çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. Bir Küçük Gün Işığı, hem İtalya'nın hem de İstanbul'un güzelliklerini tek bir diziye sığdıracak.

Bir Küçük Gün Işığı ne zaman başlayacak?

Çok yakında atv ekranına gelecek olan dizinin yayın tarihi merakla bekleniyor. Sosyal medyada da çok konuşulan yeni dizi için heyecan zirve yaparken Seray Kaya - Berk Oktay ikilisinin paylaşımlarına da yorum yağıyor.

"Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…" sloganıyla yola çıkan Bir Küçük Gün Işığı'nın senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.

NGM imzalı Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de.