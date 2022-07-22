Toprak, Gonca için ailesini karşısına aldı! Gül Masalı, Pazar 20.00’de atv’de

Gül Masalı, 5. Bölümü ile atv ekranına geliyor. Toprak ve Gonca arasındaki bağlar güçlenirken Atabeyler, bu yakınlaşmaya engel olmaya çalışıyor. Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı 5. Bölümü ile Pazar akşamına bir kez daha damga vurmaya hazırlanıyor. Her hafta yoğun ilgiyle izlenen Gül Masalı'nda yine büyük heyecan yaşanacak. 5. Bölüm tanıtımları çok konuşulan Gül Masalı'nda, Gonca'nın Isparta'daki maceraları tüm hızıyla devam edecek.

"Ağalık böyle mi yapılır dede?"

Hayatı hakkında her geçen bölümde yeni sırlarla karşılaşan Gonca, Atabeylerle karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Toprak'la Gonca'nın yakınlaşmasından rahatsız olan Atabey Ailesi, Gonca'yı Isparta'dan göndermenin planlarını yapıyor. Gonca ve Tahir'in yaşadıklarının ardından ailesiyle arası açılan Toprak, dedesiyle karşı karşıya geldi. Dedesine "Ağalık böyle mi yapılır" sorusunu yönelten Toprak'ın kararlı duruşu dikkat çekti. Canan Atabey'in sözleri ise Fatma Ana'yı oldukça kızdırdı.

Toprak ve Gonca Isparta'nın tarihi yerlerini gezerken Arda da çocukluk arkadaşına karşı hissettiklerini Arda'ya açıkladı. Arda'yı dayak yemekten kurtaran Toprak, duydukları karşısında şoke oldu. Ece ise Gonca'ya "En büyük rakibin benim" diyerek mesaj verdi.

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek olan Gül Masalı, Pazar akşamı 20.00'de atv'de.