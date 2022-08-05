Usta isim "Gül Masalı"nda

atv’nin sevilen yaz dizisi Gül Masalı’na usta oyuncu Zerrin Sümer konuk oluyor.

Çekimleri Isparta'da devam eden, atv ekranlarının sevilen dizisi Gül Masalı'na usta oyuncu Zerrin Sümer konuk oluyor. Yedinci bölüm itibariyle oyuncu kadrosunu genişleten diziye son olarak Keremcem katılmıştı. Zerrin Sümer ve Keremcem'in katılımıyla dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağı ise merak konusu oldu.

Gül Masalı; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelen dizide; Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.