Acı Kiraz TV'de ilk kez Pazartesi 20.00'de atv'de!

atv'de sinema şöleni devam ediyor. Dram türünde bir yapım olan Acı Kiraz, Pazartesi akşamı TV'de ilk kez atv ekranına geliyor.

Acı Kiraz, muhteşem kadrosuyla atv ekranına geliyor. Çekimlerinin başlamasının ardından gündeme oturan Acı Kiraz filmi, TV'de ilk kez atv izleyicisiyle buluşuyor. 2020 yılında vizyona giren Acı Kiraz'da Erdal Beşikçioğlu, Ertan Saban, Belçim Bilgin gibi usta isimler yer alırken filmin yönetmenliğini Serdar Akar yaptı. Televizyonda ilk kez atv ekranına gelecek olan Acı Kiraz, senaryosu ile dikkat çekiyor.

Acı Kiraz filmi konusu ne?

Film, hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolda ihanete uğrayan göçmenleri, lösemi hastası olan evladını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olan bir babayı, borç içinde yüzen sahtekâr bir nakliyeciyi, kiraz yetiştiricisi olan bir çiftçiyi, çok kültürlü, çok kimlikli Makedonya'yı ulus olarak etrafında toplayan kirazın hikâyesini anlatıyor.