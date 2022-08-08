atv'de muhteşem bir aksiyon filmi! Kırılma Noktası Salı 22.20'de atv'de

Yaz ekranı sinema şöleni ile renkleniyor. Başrollerinde Luke Bracey, Edgar Ramirez ve Teresa Palmer'ın yer aldığı Kırılma Noktası, Salı akşamı atv ekranına geliyor.

atv'de yabancı sinema keyfi devam ediyor. 2015 yapımı güçlü bir aksiyon filmi olarak akıllara kazınan Kırılma Noktası, atv izleyicisiyle buluşuyor. Kırılma Noktası'nın başrollerini Luke Bracey, Edgar Ramirez ile Teresa Palmer paylaşırken filmin yönetmen koltuğunda Ericson Core oturuyor. Kırılma Noktası'nda heyecan ve aksiyon bir an olsun düşmezken film, Johnny Utah adlı genç bir FBI ajanını odağına alıyor.

Johnny Utah genç bir FBI ajanıdır. Gizli bir görevle elit sporculardan oluşturulmuş ve başında Bodhi adındaki bir adamın yer aldığı bir hırsızlık çetesine sızar. Pek çok yeteneğe sahip olan bu sporcular polis güçlerinin dikkatini çekmektedir; zira sıra dışı yöntemlerle birçok suç işlemektedirler. Utah kimliğini gizleyerek bu ekip ile suç odaklarının bağını ispatlamaya çalışır.

Kırılma Noktası, hiç düşmeyen temposuyla Salı akşamı 22.20'de atv'de.