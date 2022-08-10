atv’de aksiyon hız kesmiyor! Son Sığınak, Perşembe 20.00’de atv’de

Muhteşem bir aksiyon filmi! Heyecanın hız kesmediği muhteşem bir yapım… Son Sığınak, Perşembe akşamı 20.00’de atv’de.

atv'de yabancı sinema keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Son Sığınak Perşembe akşamı saat 20.00'de atv ekranına geliyor. Aksiyon türünde iddialı bir yapım olan Son Sığınak, izleyenlere heyecan dolu bir akşam yaşamayı vadediyor. 2020 yapımı Son Sığınak filminde Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd gibi önemli isimler yer alıyor. Son Sığınak filminin yönetmen koltuğunda, Ric Roman Waugh oturuyor.

Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

Heyecanın ve aksiyonun bir an olsun düşmediği Son Sığınak 11 Ağustos Perşembe 20.00'de atv'de.