Toprak, ailesinin karanlık yüzüyle karşı karşıya! Gül Masalı 8. Bölümü ile Pazar 20.00’de atv’de

Gül Masalı’nda heyecan devam ediyor. Ekranların iddialı dizisi Gül Masalı’nın 8. Bölümü’nde neler olacak? İşte Gül Masalı 8. Bölüm Fragmanı ve öne çıkan detaylar…

atv'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Gül Masalı'nda heyecan devam ediyor. Gonca'nın Isparta'da peşine düştüğü sırlar birer birer çözülürken Toprak'ın yaşadıkları yeni bölüm fragmanına damga vurdu. 8. Bölümü ile atv ekranına gelecek olan Gül Masalı'nda neler olacak?

"Kendine yeni bir Gülümser mi buldun?"

Toprak, yıllar sonra ailesinin karanlık yüzüyle tanışırken babası ile dedesinin konuşmaları yeni bölüm tanıtımında büyük dikkat çekti. Halil Atabey ile Canan Atabey arasındaki kıskançlık ise Gül Masalı 8. Bölüm Fragmanı içinde öne çıkan bir diğer sahne oldu. Canan Atabey eşine yönelik, "Kendine yeni bir Gülümser mi buldun?" sorusunu yöneltirken aldığı yanıt "Hiçbir kadın Gülümser'in yerini tutamaz Canan" oldu. Canan'ın eşine yönelik ihbar tehdidi de heyecanı tırmandırdı.

Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Zehra Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Gül Masalı 8. Bölümü ile Pazar akşamı 20.00'de atv'de.