Hayatın içinden bir dram… Bağlılık Aslı Pazartesi akşamı 22.00’de TV’de ilk kez atv’de

Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt gibi isimleri bir araya getiren Bağlılık Aslı, atv ekranına geliyor. TV’de ilk kez izleyicisiyle buluşacak olan yapım, dram türünün başarılı örneklerinden biri olan gösteriliyor.

atv'nin yaz ekranı yerli sinema keyfiyle renkleniyor. Bağlılık Aslı Pazartesi akşamı 22.00'de televizyonda ilk kez atv ekranına geliyor. Hayatın içinden bir dramı beyazperdeye taşıyan Bağlılık Aslı, dokunaklı hikayesiyle duygu dolu anlar yaşatıyor. 2019 yılında başarılı yönetmen Semih Kaplanoğlu yönetmenliğinde çekilen Bağlılık Aslı'nda, Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt gibi isimler rol alıyor.

Bağlılık Aslı filmi konusu ne?

Genç bir kadın olan Aslı, bebeğini dünyaya getirmek için işinden ayrılır. Doğumun üzerinden geçen birkaç ayın ardından ise yeniden işe başlamak için gün sayar. İşe başlaması için bakıcı arayan Aslı, uzun süre istediği kişiyi bulamaz. Bu sırada hayatındaki birçok sorunla boğuşan genç kadın, uzun araştırmaların ardından, kendisi gibi bir bebeği olan Gülnihal adında bir bakıcı bulur. Gülnihal'in bebeğine bakması için Aslı'nın hayatına girmesi, Aslı'nın kaçtığı gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.

Dram türünün son dönemdeki başarılı örneklerinden biri olan Bağlılık Aslı, 15 Ağustos Pazartesi 22.00'de TV'de ilk kez atv'de.