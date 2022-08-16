Benzersiz bir gerilim TV’de ilk kez atv ekranına geliyor! Yakın Takip, Perşembe 21.55’te atv’de

Yaz ekranında en iyi filmleri ekrana taşıyan atv, yine muhteşem bir yapımı sinemaseverlerle buluşturuyor. Gerilim dolu bir film olan Yakın Takip, Perşembe 21.55’te atv ekranına geliyor.

Muhteşem bir gerilim filmi atv ekranına geliyor. Yakın Takip, Perşembe akşamı TV'de ilk kez atv ekranına geliyor. 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Lodewijk Crijins oturdu. Lodewijk Crijins'in aynı zamanda senaryosunu yazdığı filmde Jeroen Spitzenberger, Anniek Pheifer, Roosmarijn van der Hoek yer aldı. Gerilimi sonuna kadar hissettiren Yakın Takip 18 Ağustos Perşembe 21.55'te televizyonda ilk kez atv'de.

Yakın Takip filmi konusu ne?

Kendine güvenen bir adam olan Hans, karısı ve iki kızıyla birlikte ülkenin dört bir yanında araba kullanır. Hans, bir gün başka bir sürücüyle tartışmaya girer ve bu durum onun egosunu altüst eder. Tartıştığı minibüs şoförü, Hans'a ölümcül bir ders vermek için harekete geçer.

Seyircileri soluksuz bir gerilime davet eden Yakın Takip, 18 Ağustos Perşembe 21.55'te atv'de.