atv'nin yeni dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' yayın tarihi belli oldu

Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Bir Küçük Gün Işığı, 5 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı"nın yayın tarihi belli oldu. Dizinin tarihli tanıtımı izleyici ile buluştu. Başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizi 5 Eylül Pazartesi akşamı atv'de başlıyor.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini konu alıyor.

10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır. Genç kadının yeni yaşamındaki yolu zengin iş adamı Fırat ile kesiştiğinde ise her şey daha da karmaşık bir hal alır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…