Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği çok beğenildi! İşte 'Kardelen – Söyle Yüreğim' sözleri

Bir Küçük Gün Işığı 1. Bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitlerken dizi müziği de gündem oldu. Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği adı ve Bir Küçük Gün Işığı dizi jeneriğini kim söylüyor soruları merak konusu haline geldi. Kardelen'in seslendirdiği Söyle Yüreğim şarkısı ve sözleri ise şöyle...

atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümü ile olduğu kadar jenerik müziğiyle de dikkat çekti. Seray Kaya ve Berk Oktay'ın başrollerinde yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı jenerik şarkısı, diziyi izleyenlerin şimdiden diline yapıştı. Kardelen'in seslendirdiği Söyle Yüreğim, Bir Küçük Gün Işığı dizisi ile birlikte sosyal medyanın konuşulanları arasında yer aldı.

Kardelen'in sesinden "Söyle Yüreğim" şarkısıyla renklendi. Özel tanıtımda yer alan şarkının sözlerini ise Günay Çoban yazdı. "Söyle Yüreğim" şarkısının bestesini ise Günay Çoban yaptı.

Kardelen – Söyle Yüreğim sözleri (Bir Küçük Gün Işığı Dizi Müziği)

Herkesin karanlığı kalbinde

Herkesin hikayesi gizli bir yara

***

Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız

Belki şimdi geceler hep sabahsız

Mutlaka yine doğar güneş

Boşluktayım paramparça

***

Kaybolmuşum ben araftayım

İhanetin kavgasındayım

Çıkmazların ortasındayım

Gün ışığı nerede?

***

Unutup da affeder miyim?

Yeni bir kader çizer miyim?

Bu acının nerede merhemi?

Söyle yüreğim

***

Maalesef bir hayli zor hayat bu

Olsun be ey gözyaşım umudumuz yok mu?

İyileşir tüm yaralar yaşıyorsak

Vız gelir karanlıklar, bütün dertler

***

Bir küçük gün ışığı yeter...

atv'de jenerik müziği çok beğenilen yeni dizi Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. NGM imzası ile ekrana gelen dizi Bir Küçük Gün Işığı yüreklere dokunan hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.