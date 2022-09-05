Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği çok beğenildi! İşte 'Kardelen – Söyle Yüreğim' sözleri

atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümü ile olduğu kadar jenerik müziğiyle de dikkat çekti. Seray Kaya ve Berk Oktay'ın başrollerinde yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı jenerik şarkısı, diziyi izleyenlerin şimdiden diline yapıştı. Kardelen'in seslendirdiği Söyle Yüreğim, Bir Küçük Gün Işığı dizisi ile birlikte sosyal medyanın konuşulanları arasında yer aldı.
Kardelen'in sesinden "Söyle Yüreğim" şarkısıyla renklendi. Özel tanıtımda yer alan şarkının sözlerini ise Günay Çoban yazdı. "Söyle Yüreğim" şarkısının bestesini ise Günay Çoban yaptı.
Herkesin karanlığı kalbinde
Herkesin hikayesi gizli bir yara
***
Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız
Belki şimdi geceler hep sabahsız
Mutlaka yine doğar güneş
Boşluktayım paramparça
***
Kaybolmuşum ben araftayım
İhanetin kavgasındayım
Çıkmazların ortasındayım
Gün ışığı nerede?
***
Unutup da affeder miyim?
Yeni bir kader çizer miyim?
Bu acının nerede merhemi?
Söyle yüreğim
***
Maalesef bir hayli zor hayat bu
Olsun be ey gözyaşım umudumuz yok mu?
İyileşir tüm yaralar yaşıyorsak
Vız gelir karanlıklar, bütün dertler
***
Bir küçük gün ışığı yeter...
atv'de jenerik müziği çok beğenilen yeni dizi Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. NGM imzası ile ekrana gelen dizi Bir Küçük Gün Işığı yüreklere dokunan hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.