Elif’in hikayesi Bir Küçük Gün Işığı izleyicilerini duygulandırdı!

Seray Kaya ve Berk Oktay’ı buluşturan yeni dizi Bir Küçük Gün Işığı’nın ilk bölümü çok beğenildi. Ekranların yeni dizisi, sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.

atv'nin merakla beklenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümü ile seyircisinden tam not aldı. Büyük bir ilgiyle izlenen yeni dizi Bir Küçük Gün Işığı, farklı hikayesi ve duygu dolu anlarıyla izleyicisini ekran başına kilitledi. Merakla izlenen dizinin ilk bölümüne, kocası Hakan'ı trafik kazasında kaybeden Elif'in değişen hayatı damga vurdu. Kazanın ardından nüfusuna kayıtlı bir kız çocuğu olduğunu öğrenen Elif, geçmişini sorgulamak durumunda kaldı.

Bir Küçük Gün Işığı, sosyal medyada zirvede

Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif'in yaşadığı üzüntü izleyicileri derinden etkiledi. Sosyal medyada #BirKüçükGünIşığı etiketi Trends Topic listesine girerken Seray Kaya'nın performansı da çok konuşuldu.

Heyecan dolu bir ilk bölümü geride bırakan Bir Küçük Gün Işığı, her Pazartesi yeni bölümleri ile atv ekranında olacak.