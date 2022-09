Bir Küçük Gün Işığı 4. Bölümde neler yaşandı?

Gerçekleri öğrenen Fırat şimdi ne yapacak?

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam dördüncü bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamlarının beğenilen yapımlarından oldu. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanı oldu. #GünIşığı etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi.

4. Bölümde neler yaşandı?

DNA testi yaptıran Fırat, Güneş'in Dila'nın kızı olduğunu öğrendi!

Fıratların evindeki yemek Güneş'in iyice korkmasına ve içine kapanmasına neden olur. Pedagoga giden Elif, ona yardımcı olabilmek için her şeyi dener. Dila'nın davranışlarından şüphelenen Fırat, DNA testi yaptırır. Ümran, Elif'e iş teklifinde bulunur. Elif ile Fırat'ın daha da yakından çalışacak olmaları Sude'yi kıskançlık krizine sokar. Annesinin telefonla kendisini izlediğini fark eden Dila, ona sinsi bir plan hazırlar ve Ümran'ın akıl sağlığını bozacak eylemler gerçekleştirir. Pedagogun tavsiyesini öğrenen Fırat, Elif ve Güneş'i at çiftliğine götürür. Babasının atı Güneş'e iyi gelir. Mutluluktan ikiliye sarılan Güneş, Fırat ve Elif arasında ster istemez bir yakınlık oluşmasına neden olur. O sırada Fırat'a bir telefon gelir ve o haber her şeyi değiştirecektir. Güneş'in Dila'nın kızı olduğu DNA raporu ile kanıtlanmıştır.

