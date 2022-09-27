Kuruluş Osman 5 Ekim'de dönüyor 4. sezon tanıtımı ezberleri bozdu

Dördüncü sezonunda yeni hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve yeni dekorlarıyla 5 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun ilk tanıtım yayınlandı.

Yapım, senaryo ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, yeni sezonun ilk tanıtımı büyük ilgi gördü. Kısa sürede sosyal medyada yüz binlerce izlenen, binlerce yorum ve beğeni alan tanıtım, izlenme rekoru kırdı.

'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon ilk tanıtımında seyircilerin merakla beklediği yeni oyuncular; Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar ve Miray Akay dikkatleri üzerine çekerken, başarılı oyuncuların hangi karakterlere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu.

Görkemli kadrajları, Osman Bey ile Alp'lerinin arenada nefes kesen aksiyon sahneleri, 13. yüzyıl İstanbul görüntüleri, Osman Bey'in Karacahisar Kalesi'ni Orhan Bey'e bırakmasıyla öne çıkan tanıtım, dördüncü sezona dair beklentilerin zirve yapmasını sağladı.

Yeni dekorları, yeni hikayesi, merakla beklenen sürpriz karakterleri ve birbirinden yetenekli oyuncularla daha da zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst etmeye hazırlanan 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak dördüncü sezonunda yönünü Bursa ve İstanbul'a çeviren Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak.

Kuruluş Osman yeni sezonuyla 5 Ekim Çarşamba akşamına damgasını vuracak.