Tokyo’da başladı Antep’te bitti

Japon Yumiko Sagagami, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü eski nişanlısı Mehmet Akif'le canlı yayında yüzleşti. Akif ve babası Yusuf Turuşkan borcu kapatmayı kabul etti. Yayının ardından baba Yusuf Turuşkan ve Mehmet Akif, oğlunun borcunu ödemek ve dolandırıcı olmadıklarını ispatlamak için Müge Anlı ekibiyle Kapalıçarşı'da bir döviz bürosuna doğru yola çıktılar ve Yumiko'ya verilecek olan 4 Milyon 300 Bin Yen'i canlı yayına getirdiler. Parayı Müge Anlı'ya teslim eden baba Yusuf, canlı yayında izleyicilerin de şahitliğinde bu parayı Yumiko'ya geri vereceğiz dedi. Avukatlar aracılığıyla Yumiko'nun da borcunu geri aldığına dair Türkçe ve Japonca resmi bir belge hazırlatan Müge Anlı, canlı yayında hem Yumiko hem de Akif'e imzalatarak aralarındaki alacak verecek davasını tatlıya bağladı. Japonya'dan gelen Yumiko parasını geri aldığı için, Mehmet Akif ve babası ise dolandırıcı olmadıklarını ispatlama şansı verdiği için Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Japonca kavga eden sevgililer Müge Anlı'da anlaştı

Japonya'dan İstanbul'a gelen 46 yaşındaki Yumiko Sagagami varlıklı bir ailede büyümüş ve evlilik hayalleri olan bir kadındı. 2019 yılında Gaziantepli Mehmet Akif'le tanışmış sevgili olmuşlar ve aynı evi paylaşmaya başlamışlardı. Yine aynı yıl içinde Yumiko'yu Gaziantep'e götüren Mehmet Akif orada Yumiko'ya evlilik teklifi etmiş ve aile arasında nişan yapmışlardı.

Evlilik vaadiyle dolandırıldım iddiası

Yumiko'nun iddialarına göre Akif, Yumiko'dan kredi çekmesini istemiş ve bir araba aldırmıştı. Akif için 9 Milyon Yen kredi çeken Yumiko, Japonya'daki en lüks arabayı da aldığını söyledi. "İş için yeniden Osaka'ya gideceğini söyledi. Ama sonra Antep'e dönüp orada başka biriyle nişanlandığını öğrendim. Nişanlandığı kişi ise beni Antep'deyken kuzeni olarak tanıştırdığı kişiydi. Türkiye'ye geldiğimde Akif'in annesi her gün bu programı izliyordu ben de ona bu programı sorduğumda Müge Anlı'nın Türkiye'nin en güvenilir ismi olduğunu ve programın ne olduğunu anlattı. Ben de o yüzden buraya geldim. Mehmet Akif'in bana 4 Milyon 300 Bin Japon Yeni borcu var ve bunu" ödemiyor diyerek Müge Anlı'dan yardım istemişti.