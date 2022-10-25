İhanetin hesabı nasıl sorulacak?

atv ekranında sezona bomba gibi bir başlangıç yapan ve kısa sürede seyircinin favorisi haline gelen, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği "Aldatmak" çarpıcı hikayesi ve karakterleriyle çok konuşuluyor.

Bu perşembe altıncı bölümüyle ekrana gelecek dizide mükemmel sandığı aile hayatının paramparça oluşuna şahit olan aile mahkemesi hâkimi Güzide'nin sonraki adımı merak konusu…

İhanete uğrayan hakim Güzide, nasıl hesap soracak?

Eşi Tarık'ın ikinci bir ailesi olduğunu ve uzun süredir aldatıldığını öğrenince dünyası başına yıkılan Güzide, ardından kızı Oylum'dan gelen kötü haberle neye uğradığını şaşırdı. İhanete uğradığını öğrendikten sonra Tarık'tan uzaklaşan Güzide, kızı Oylum'un suçsuz yere tutuklanması ile mecburen yeniden Tarık'la aynı cephede yer almak zorunda kaldı. Güzide, çocuklarının iyiliği uğruna bir annenin neleri göze alabileceğini gösterirken, Tarık ise bir yandan ailesinden tamamen kopmamaya çabaladı, diğer yandan ikinci eşi Yeşim'le kendine mutlu bir hayat kurmaya çalıştı!

Buzdağının ardındakiler büyük merakla bekleniyor!

Masumiyetine inandığı kızının beraat etmesiyle rahat bir nefes alan Güzide'nin, Oylum'un asıl yalanları ortaya çıkınca ne yapacağı büyük merak konusu. Üstelik Güzide, kendini büyük bir belaya bulaştırmış oğlu Ozan'ın neler karıştırdığını da henüz bilmiyor! Büyük bir özveri ve güven duygusuyla inşa ettiği aile hayatının aslında hiç de sandığı gibi olmadığını öğrenen Güzide'nin ilk hedefi, hayatını alt üst eden eşi Tarık'tan bir an önce boşanmak.

Yönetmenliği Murat Saraçoğlu'na, senaryosu usta kalem Yıldız Tunç'a ait olan Aldatmak, çarpıcı hikayesi ve prodüksiyonu ile iddiasını ortaya koyarken, birbirinden başarılı oyunculardan kurulu efsane bir kadroyu da bir araya getirdi.

Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer yer alıyor.