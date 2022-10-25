Kızını ve kocasını hastane odasından kovdu! Aldatmak 6. Bölümü ile Perşembe 20.00’de atv’de

Aldatmak dizisinde heyecan artıyor. atv ekranının sevilen dizisi Aldatmak’ta yeni bölümde neler olacak? Aldatmak 6. Bölümü ile Perşembe 20.00’de atv’de.

atv'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Aldatmak'ta heyecan sürüyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı Aldatmak, 6. Bölüm 2. Fragmanı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Büyük bir merakla beklenen Aldatmak 6. Bölüm'de neler olacak?

Güzide Yenersoy'dan büyük tepki!

Aldatmak dizisinin yeni bölüm tanıtımında Ozan'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı görülürken Güzide Yenersoy, Tarık ve Oylum'a tepki gösterdi. Güzide, "Niye geldiniz siz? Mutlu mesut aileni bırakıp buraya kadar niye zahmet ettin kızım?" sözlerini kullandı. Güzide Yenersoy, hem kızını hem de kocasını hastane odasından kovdu.

Yaşananların ardından Tolga da Oylum'a tepki gösterirken "En son gitmek dedim o kadının yanına, annene bunu yaşatma dedim" ifadelerini kullandı.

Büyük bir merakla takip edilen Aldatmak, heyecan dolu bölümleriyle atv ekranına gelmeye devam ediyor. TIMS&B imzalı Aldatmak'ta Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit ve Meltem Baytok yer alıyor.

Aldatmak 6. Bölümü ile Perşembe 20.00'de atv'de.