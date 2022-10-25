Milyonluk vurgun Müge Anlı’da ortaya çıktı

27 yaşındaki Tuba, ablası Pınar ile dün (24 Ekim) canlı yayına gelerek sevgilisi Mustafa İnce tarafından dolandırıldığını iddia etti. Tuba'nın iddiasından sonra canlı yayına gelen ihbar telefonlarının ardı arkası kesilmedi.

Makyözün gözünü boyayan aşk

Bir güzellik merkezinde kuaför olan 27 yaşındaki Tuba Koçman tanıştıktan iki gün sonra sevgili olduğu Mustafa'dan iş teklifi almıştı. Hem işte hem de aşkta kazanacağını umsa da hayat ettiği gibi olmadı. Dolandırılan Tuba "Tanışmamıza iş arkadaşım vesile olmuştu. Tanıştığımız akşam lüks bir restorana götürdü. İki gün sonra ilişkiye başladık. Onunla evlenebileceğime inandırdı. Toptan yağ alım satım işi yapıyordu. Bana, sen de bu işi yap, günde 100 bin lira kazanıyorum dedi. Bu işe 40 bin yatırırsan günlük 2 bin kazancın olur. Zaten evleneceğiz, sen de iyi kazanırsın, aynı işi yaparız dedi. Büyük paralar kazanacağımızı düşündüğüm için tereddüt etmeden tüm birikimimi verdim. İlk etapta 23 bin verdim. Bana 25 bin olarak geri gönderdi. Güvenimi kazandı. Bu şekilde 400 bin lira verdim. Bir gün sonra kar parası veriyordu ama ertesi gün 'aşkım daha fazla mal geldi, alalım' diyerek elimden tüm parayı istiyordu. Bana o parayı gönder daha fazla kazanalım diyordu. Bu şekilde bana gönderdiği 600 bin, 800 bin liraya ulaştı. Gel bu kazancınla sana araba alalım dedi. Ben de parayı bana gönder kendi beğendiğim arabayı görüp almak istiyorum dedim, ısrarcı oldum. Ben fazla ısrarcı olunca da bana hesaplar bloke oldu dedi" diyerek olanları anlattı.

Yağ satarız, bal satarız diyerek dolandırıldık

Abla Pınar ise "Mustafa benimle de konuştu ve yaptığı işi anlattı. İnandım. 46 bin lira birikmişim vardı. Akşam bana 48 bin lira olarak geri gönderdi. Dolandırılacağım hiç aklıma gelmezdi. 10-15 bin kar gelmeye başlayınca aptallaştım ben de. Arayıp 'Pınar abla, ürün geldi bu kadar eksiğimiz var, parayı geri gönderir misin' diyordu. Sonra bize istediğimiz paraları vermeyince dolandırıldığımızı anladık." diye açıklama yaptı.

Ardı arkası kesilmeyen ihbarlar

Tuba'nın iddialarından sonra benzer yöntemle dolandırıldığını iddia eden onlarca kişi canlı yayını aradı. Bugün ise canlı yayına 20 mağdur geldi. Dünkü yayından sonra, bir Müge Anlı izleyicisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarında Mustafa İnce'yi gördüğünü ve Esenyurt'ta yakaladıklarını söyledi. Müge Anlı izleyicisi Volkan, Mustafa'yı nasıl yakaladığını şu sözlerle anlattı: "Programı izliyordum, Mustafa da bizim müşterimizdi. Üç gün öncede bana bu yaptığı işi anlatıp sen de ortak ol demişti. Ekranda yağ satacağız diye dolandırıldık diyenleri de duyunca Mustafa olduğunu anladım. Sonra Mustafa'yı gördüm, telefonda konuşuyordu, telaşlıydı. Ne yapmalıyım diye soruyordu karşısındaki kişiye. Sonra sordum, senden bahsediyorlar, bu işin aslı ne dedim. Kaçmaya çalıştı ben de peşinden koştum sitenin güvenliğine haber verdim ve beraber yakaladık. Polis ekiplerini çağırdık."

İddiaların odağındaki Mustafa canlı yayına bağlandı

Mustafa, "Öyle bir para yok, herkesin dekontu var elinde. Benim kimseye vereceğim bir borç yok. Herkesin parasını faize yatardım. Kimseyi zorlamadım, kendi isteğiyle verdi parasını. Bana paran veren herkese günlük faizlerini yatırdım." diyerek iddiaları reddetti.