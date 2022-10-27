Kuruluş Osman yine en çok izlenen

'Kuruluş Osman' yine tüm kategorilerde fark attı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 102'nci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

#BizimDavamız etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine rakipsizdi.

Kuruluş Osman 102. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,76 izlenme oranı ve %21,69 izlenme payı, AB'de %5,41 izlenme oranı ve %16,35 izlenme payı 20+ABC1'de %8,35 izlenme oranı ve %21,54 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Dizinin 102'nci bölümünde kendisine kurulan büyük oyunu çözmek ve İmparator Andronikos'un canına kast edenlere hesap sormak için Konstantiniyye'ye giden Osman Bey, harekete geçmeden önce Kumral Abdal ile konuşarak planından bahsetti. Kumral Abdal'ın planının ne olduğunu sorması üzerine Osman Bey, "Emelim küffar göklerine, kızıl tuğlarımızı saplamaktır! Emelim, İslam sancağını cümle alemde dalgalandırmaktır!" diye karşılık verdi. Kumral Abdal, İmparator Andronikos'u korumanın Osman Bey'in planının bir parçası olduğunu anlamasının ardından Osman Bey, "Onu sadece kollamam! Hem de kullanırım! İmparatorun devlet işlerine dahi karışırım. Düşmanın başını okşarım ki vakti gelince gövdesinden ayırmak için her daim fırsatım olsun!" diyerek planının detaylarını paylaştı. Kumral Abdal, "Gayrı tekfurlarla uğraşmayız hedefimiz İmparator'dur ha Osman Bey!" sözleriyle Osman Bey'in ne kadar büyük hedefleri olduğunu vurguladı. "İmparator dahi biz istediğimiz müddetçe tahtında oturur! Gayrı hedefimiz Bizans'tır! Hedefimizi büyüyecek ki biz de büyüyelim! Bizans'ı ezeceğiz ve devlet olacağız inşallah!" diyen Osman Bey, devlet olma yolunda sağlam adımlar attığını göstermiş oldu.

İmparator Andronikos'un canını kurtaran Osman Bey, Andronikos'la pazarlığa girişti. İmparator Andronikos'un kendisine ihanet ettiği kızı Ofelya'yı cezalandırmak için Olof'u Osman Bey'in topraklarına gönderme isteğini Osman Bey, Konstantiniyye'de bir elçilik inşa etme tavizi karşılığında kabul etti. Osman Bey, Konstantiniyye'den dönerken Frigg'in kurduğu pusudan Bala Hatun'un yardımıyla kurtulurken Bala ve Malhun Hatunlar'da Frigg'in peşine düştüler. Kötülüğün merkezinde olan Frigg, Aktemur'u okla vurarak ağır yaraladı. Aktenur'un yaralanmasında bütün deliller Alçiçek Hatun'u gösterirken o da babası Öktem Bey gibi oyuna kurban giderek tutuklandı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.