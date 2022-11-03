TOGG fiyatları ne zaman belli oldu mu? Asgari ücret ve EYT için hangi tarih verildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı

AK Parti iktidarının 20. yılında atv ekranında merak edilenleri yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atv ekranında kendisine yöneltilen soruları yanıtlıyor. Usta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtları vatandaşlarda heyecana yol açtı. TOGG, EYT, asgari ücret, sağlık sistemi ve uygun fiyatlı konut hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 20 yıl önce elde ettiği seçim başarısını da atv ekranında değerlendirdi.

TOGG fiyatları ne zaman belli olacak? Cumhurbaşkanı açıkladı...

Türkiye'nin seri üretimine başladığı ilk otomobil olan TOGG'un sürücü koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobili çok beğendiğini ifade etti. TOGG'un yalnızca bir araba olmaktan öte bir akıllı cihaz olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa içine binince farkı görüyorsunuz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki TOGG istedi. Birini makam aracı yapacak, diğerini dairede kullanacak" sözlerini kullandı.

TOGG fiyatları hakkında söylenenlere de yanıt veren Cumhurbaşkanı, "TOGG fiyatları rekabetçi olacak" dedi. TOGG fiyatlarının birkaç ay sonra belli olması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG fiyatı hakkındaki sözleri de heyecanı artırdı.

AK Parti iktidarında sağlıkta hangi adımlar atıldı?

20 yıllık AK Parti iktidarında sağlıkta yapılan atılımları değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerinin başarılını vatandaşlarla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pandemi bu işin en büyük sınavıydı. Biz bu yatırımları yapmasaydık pandemiden çok büyük hasarla çıkardık. Allah'a hamdolsun o yatırımlar bizim az zayiatla çıkmamıza fırsat verdi. Hala bizim şehir hastanelerinde, devlet hastanelerinde üretimlerimiz yatırımlarımız devam ediyor" diye konuştu.

Türkiye'nin dış politikası! Erdoğan – Putin ilişkileri ve tahıl koridoru…

Türkiye'nin dış politikada geldiği yere değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile sık sık görüştüklerini ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya gibi devletin karşısında siz olumsuz davranışlar sergilerseniz siz de tavrını kendisini ezdirmeden koyacaktır. Siz bir lider olarak bu şekilde size saldırılsa eyvallah eder misiniz? Bana olsa ben de etmem. Sayın Putin'in yaptığı bu. Dünyada en saygın 3-5 ülkeden birisinin başı olacaksınız, her türlü imkana sahipsiniz böyle saldırılara da evet diyeceksiniz, mümkün değil. Aynı durumda kendisiyle biz konuşurken bu yaklaşımlarımı da gördüğü için S-400 konusunda da bunları gördüğü için birilerinin vasıtasıyla tahıl koridorunun açılmasına müsaade etmiyor" dedi.

Türkiye gaz merkezi olacak mı? Enerjinin yeni merkezi neresi?

Türkiye'nin gaz merkezi olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin ile yaptığımız görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kapsamlı bir çalışmayı muhataplarıyla yapıyorlar. Türkiye bu işin bir merkezi oluyor. En yakın merkez olarak da şu an itibarıyla Trakya bölgesi görülüyor. Oradan çıkış Avrupa'ya dağıtımını yapmak mümkün olacak. Bunlar ilk tespitler, çalışmalara başladık. Biz enerji merkezi olma yolunda adımlar atıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İsrail ile ilişkilere de vurgu yapan Erdoğan, "Değerlere saygı gösterildiği sürece kazan-kazan diplomasisiyle tüm bölge kazançlı çıkacaktır" diye konuştu.

Sosyal konutta atılan adımları da atv canlı yayınında değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başvuruların 15 Kasım'da sona ereceğini hatırlattı. "Daha önce 7 Kasım olarak belirlediğimiz tarihi, 15 Kasım olarak düzenledik" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden sonra da 'Türkiye Yüzyılı' için çalışmaların süreceğini açıkladı.

EYT ve asgari ücret için tarih verildi!

Bir süredir gündemin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan EYT ve asgari ücret için de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuda çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Asgari ücretteki ücret artışıyla ilgili Aralık ayının sonunu işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesinin de 2023 yılına girerken netleşeceğini belirtti.