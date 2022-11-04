Final günü herkesi şok etti

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane'de sular durulmuyor. Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden Mutfak Bahane'de yine heyecan dolu bir hafta yaşandı.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor. Birbirinden lezzetli yemeklere imza atan yarışmacılar arasında heyecan fırtınası dinmiyor.

Seda'ya tapu şoku

Günlerdir doğum hediyesi olarak büyük bir sürprizi olduğunu söyleyen Harun öyle bir şey yaptı ki, hem gelinlerin hem de kayınvalidelerin dili tutuldu. Annesinin deniz manzaralı evinin tapusu ile stüdyoya gelen Harun, evi Seda'ya verdiğini açıkladı. Nagihan kayınvalide ise stüdyoyu terk etti.

Finalde şok gelişmeler

Final günü hem iki altının hem de on bileziğin sahibi Gönül, Demet ve Ahmet oldu. Finale fenomen gelin Zeynep ile kayınvalidesi Hayriye elenerek damga vurdu. Zeynep bütün hafta boyunca en düşük puanları alarak yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Derya Taşbaşı ve bütün yarışmacılar gözyaşlarıyla Zeynep ve Hayriye'ye veda etti.

Sema ve Gökhan çiftinin sürpriz çekilme kararı ile ikinci bir şans elde eden fenomen gelin Zeynep ve Hayriye kayınvalide yarışmada kalmaya hak kazandı.