Perşembe günü tüm Türkiye atv izledi!

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, yeni sezonun başlamasıyla beraber bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 3 Kasım Perşembe gününün en çok izlenen iki yapımının sahibi atv oldu.

Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da reytinglerde %5,61 izlenme oranı ve %27,93 izlenme payı alarak birinci, yeni bölümleri merakla beklenen sevilen dizi Aldatmak reytinglerde %5,37 izlenme oranı ve %14,78 izlenme payı alarak ikinci olarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk iki sırayı atv kaptı.

Güzide'den şaşırtan hamle!

atv'nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yedinci bölümüyle Perşembe akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

7.Bölümde Neler Yaşandı?

Güzide herkesi şaşırttı, boşanmaktan vazgeçti

Oylum'un New York biletlerini bulan Güzide, hemen Tarık'a gidip neler olup bittiğini öğrenmek istedi. Kızını kurtaracak planı kuran Tarık, Güzide'ye oldukça sert sözler sarf etti. Annesiyle yüzleşmekten kaçınan Oylum, babası sayesinde yalanının ortaya çıkmasından kurtuldu. Bu durum Tarık ve Oylum'un baba-kız ilişkisinin yakınlaşmasını sağlarken, Güzide'nin Oylum'un bir taraf seçtiğini düşünmesine yol açtı.

Tarık'ın sözlerinin ardından gerçeklerle yüzleşen ve kararlarına farklı bir açıdan bakmaya başlayan Güzide, kendini suçlamaya başladı. Güzide, Tarık'ın gençliğinde kendisine yazdığı şiirlerin Sezai'nin kitabından çalıntı olduğunu anlayınca büyük hayal kırıklığı yaşadı ve ona Sezai'nin hayatını çaldığını söyledi.

Güzide, Oylum'un dava süreci sona erdiği ve önünde hiçbir engel kalmadığı için artık boşanma davasını açmaya karar verdi. Tarık'a öfkesi gittikçe artan Güzide, hazırlanan protokole sert maddi koşullar ekletti. Tarık, neyi var neyi yoksa kaybetmeyi ilk başta göze alamasa da, çekişmeli bir dava süreci istemediği için protokolü mecburen imzaladı.

Ozan'ın eski ofisinden gelen belgeyle Güzide, oğlunun istifa ettiğini öğrendi. Güzide'nin oğluna yapıcı yaklaşımı Ozan'ı hayli şaşırttı. Güzide, Oylum'la da arasını düzeltmek isterken kızının geçirdiği kaza sonucu derhal hastaneye koştu ancak burada karşısında Yeşim'i buldu. Yeşim ve Güzide'nin kavgası hastane koridorlarını adeta inletti! Yeşim'in bu tavrı Güzide'de bambaşka bir kırılmaya sebep oldu.

Tarık, romantik bir akşam yemeğinde buluştuğu Yeşim'e evlenme teklif etti ancak tam bu sırada restorana gelen Güzide boşanmaktan vazgeçtiğini açıklayarak ikiliye büyük şok yaşattı.