Hayat bir kez daha şaşkın… “Hayat’ın babası İzzet değil!”

Esra Erol’da Türkiye’nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Yıllar sonra ilk kez gördüğü ağabeyiyle kucaklaşan Hayat Bayram, babası hakkındaki iddialara ne yanıt verdi?

Türkiye, Hayat Bayram'ı konuşuyor. Doğduğu gün başka bir aileye evlatlık verilen 18 yıldır ailesini arayan genç kadının yaşadıkları Türkiye'yi ağlattı. Hayat, annesi Hülya Demir'i stüdyoya beklerken annesi, stüdyoya gelmemeyi tercih etti.

Biyolojik ailesinin yanına gelmek istememesine anlam veremeyen Hayat, babası İzzet Çember'in 'sen gel' demesi üzerine "Hiç tanımıyorum ve Esra Erol'un programında kendimi güvende hissediyorum" diyerek canlı yayına katılmalarını istedi.

İzzet Çember stüdyoya gelmedi

Esra Erol'un ve kızının davetini geri çeviren İzzet Çember stüdyoya gelmeyi reddetti. Canlı yayına telefonla bağlanan baba İzzet Çember, bundan sonra kızını bırakmayacağını ve her zaman arkasında duracağını iddia etti.

18 yıl sonra ağabeyi Alper'i bulan ve onunla hasret gideren Hayat, farklı bir telefonla bir kez daha şaşkına döndü. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, "Hayat'ın biyolojik babası İzzet değil" dedi. İzzet Çember ise bu iddianın gerçek dışı olduğunu öne sürdü.

Hayat'ın ağabeyi Alper ise "Biz artık daha fazlasını istemiyoruz" sözlerini kullandı. Hayat ise "Ben bulacağımı buldum" diyerek ağabeyinin cümlelerine destek oldu.

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de.