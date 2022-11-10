'Ateş Kuşları' geliyor

atv'nin eşsiz ve farklı hikayesiyle, muhteşem oyuncu kadrosuyla merakla beklenen yeni dizisi "Ateş Kuşları"nın ilk tanıtımı izleyici ile buluştu.

atv'nin yakında başlayacak ve sezonun en iddialı yapımı olacak Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ateş Kuşları, kısa sürede binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.

Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımında yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının çöplükte buldukları bebeği sahiplenerek "Ali bu bebek bizim olsun mu? Sen babası ol, ben annesi." sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Bu sözler, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

Eşsiz ve farklı bir hikaye

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Benal Tairi'nin yaptığı; proje tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik üstleniyor.

Merakla beklenen Ateş Kuşları, çok yakında atv'de…